Приштина, , 07:04 — REGNUM Посол США в Приштине Филип Коснетт 23 марта заявил, что он будет работать с новым правительством Косово, чтобы подарить всем гражданам Косово благополучное будущее.

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На своей странице в социальной сети Twitter дипломат опубликовал следующую запись:

Филип Коснетт Поздравления премьер-министру Косово и новому правительству. Мы надеемся, что будем работать вместе, чтобы построить мирное будущее и подарить справедливость и благополучие всем гражданам Косово, и в срочном порядке победить COVID-19.

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Напомним, 23 марта лидер «Движения за самоопределения» Альбин Курти сменил Авдуллу Хоти на посту премьер-министра Косово. Год назад правительство Альбина Курти было отстранено от власти не без участия представителя американского президента Дональда Трампа Ричарда Гренелла из-за отказа подчиниться США по вопросу экономических взаимоотношений с Сербией.

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