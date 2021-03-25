Сараево, , 01:27 — REGNUM Правительство Китайской Народной Республики 24 марта выделило 50 000 доз вакцин от коронавируса Боснии и Герцеговине, заявил 24 марта в беседе с министром иностранных дел Бисерой Туркович посол Китайской Народной Республики в Боснии и Герцеговине Цзи Пин. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Туркович немедленно поручила запустить все необходимые механизмы для скорейшего принятия груза, который будет иметь большое значение для Боснии и Герцеговины, имеющей трудности с приобретением спасательных доз вакцин на мировом рынке.

Кроме того, министр Туркович выразила благодарность правительству Китайской Народной Республики за это пожертвование.

«Подключить все необходимые учреждения Боснии и Герцеговины, чтобы ускорить этот процесс и обеспечить доставку вакцин до конечных потребителей», — отметила Туркович.