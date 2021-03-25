Сараево, , 01:25 — REGNUM В институте общественного здравоохранения Федерации Боснии и Герцеговины 24 марта сообщили о поступившем официальном письме в компанию Mediampex, в котором указано, что эта компания отказывается от предложений по закупке вакцин для вакцинации населения на территории Федерации Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Mediampex не смог уложиться в срок, который истек 24 марта в 2:00 по московскому времени для подачи необходимых документов в институт здравоохранения. Речь идет о документах, которые так и не были переданы на подпись российскому инвестиционному фонду.

По словам представителей компании Mediampex, компания не получила контракт на закупку вакцин иностранными поставщиками и другие необходимые документы из России, что напрямую повлияло на сроки, которые необходимо было соблюсти.

Напомним, правительство Федерации Боснии и Герцеговины через ответственные учреждения, Института общественного здравоохранения данного субъекта, заключило контракт с Medimpex на закупку вакцины, на основании которого компания пообещала поставить более 500 000 доз российской вакцины «Спутник V» для нужд иммунизации населения в Федерацию Боснии и Герцеговины в 2021 году.