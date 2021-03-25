Ниамей, , 01:07 — REGNUM Вооруженные боевики совершили нападения на две деревни в регионе Тиллабери на юго-западе Нигера, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

По его данным, в результате нападений погибли не менее десяти мирных жителей. Других подробностей источник не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта на северо-западе Нигера произошла серия нападений со стороны вооруженных радикальных исламистов. Боевики ворвались в три деревни недалеко от границы с Мали и открыли огонь по мирным жителям. В результате атаки погибли 137 человек.

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