Приштина, , 05:11 — REGNUM Министерство культуры и спорта Косово 23 марта возглавил Хайрулла Чеку. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Чеку родился в Приштине в 1983 году, изучал политические науки в Приштине и «Местное самоуправление и развитие» в итальянском Трентском университете и Регенбургском университете в Германии. Затем политик 15 лет активно принимал участие в составе различных гражданских инициатив по вопросам культурного наследия, туризма, городского планирования и окружающей среды.

Затем Чеку входил в состав Косовского совета по туризму, участвовал в составлении единой национальной политике по защите культурного наследия. Занимал пост заместителя министра туризма и окружающей среды в правительстве Албании.

Политик прошел ряд курсов повышения квалификации в сфере защиты культурного наследия, прав человека, управлении туризмом, развитии лидерских качеств в США, Мальте, ФРГ, Бельгии, Хорватии и Франции.

В период с 2019 по 2021 год политик входил в состав парламента Косово и возглавлял Следственную комиссию по приватизации в Косово.

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