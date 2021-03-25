Рабат, , 00:56 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса вынудила власти Марокко приостановить авиасообщение с еще с пятью странами. Об этом 24 марта сообщило на своем сайте Национальное управление аэропортов королевства.

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Речь идет о Ливии, Мали, Гане, Гвинее и Демократической Республике Конго. Этот режим должен действовать до 10 апреля, но не исключено, что его продлят. Решение принято из-за угрозы завоза в страну новых штаммов SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта правительство Марокко одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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