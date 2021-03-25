Токио, , 00:57 — REGNUM В японской префектуре Фукусима, десять лет назад пострадавшей от землетрясения, цунами и аварии на АЭС «Фукусима-1», 25 марта стартует эстафета олимпийского огня. Из-за ситуации с COVID-19 она начинается только при ограниченном участии олимпийских и правительственных чиновников, без присутствия зрителей.

Эстафета стартует в футбольном тренировочном центре J-Village города Нараха в 09:40 по местному времени и продлится 121 день, охватив все 47 префектур Японии. На церемонии будут присутствовать министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Параолимпийских игр, глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Напомним, перенесённая с 2020 года из-за пандемии нового коронавируса Олимпиада в Токио должна открыться в японской столице 23 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет присутствовать на церемонии старта эстафеты олимпийского огня, которая 25 марта состоится в префектуре Фукусима.

Читайте также: В Японии рассказали о приоритетах при проведении эстафеты олимпийского огня

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Японии не посетит старт эстафеты олимпийского огня