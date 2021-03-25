Москва, , 00:39 — REGNUM Пилотный проект по сбору монет у населения при помощи специальных аппаратов планирует запустить Центральный банк России. Об этом говорится в распространённых 24 марта материалах регулятора.

«В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться», — говорится в сообщении.

После сбора монет ЦБ РФ планирует вернуть их в обращение, решив таким образом проблему с недостатком, образовавшимся в период распространения коронавируса и связанных с этим ограничений. По данным регулятора, в 2020 году из обращения вернулось только 46% монет — на четверть меньше, чем годом ранее.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что обновлённые банкноты Банка России начнут поступать в обращение в 2022 году.