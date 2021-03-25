Багдад, , 00:36 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 6051 человека, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-Cov-2 в республике достигло 809 092. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ираке от осложнений COVID-19 умерли 13 095 человек.

Глава пресс-службы иракского минздрава Руба Фалах предупредила, что в ближайшие дни в республике может быть зафиксирован более стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим она призвала жителей Ирака тщательней соблюдать санитарные требования и скорее прививаться против COVID-19.