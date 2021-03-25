Любляна, , 01:08 — REGNUM В Словении 24 марта выявлено 1288 новых заражений коронавирусом за последние 24 часа, что значительно выше по сравнению показателем, зафиксированным днём ранее (981 случай инфицирования), и на 16% больше по сравнению с показателями за неделю до этого. В правительстве Словении 24 марта также объявили, что к концу июня может быть привито от коронавируса все взрослое население. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Ужесточение эпидемиологической ситуации будет обсуждаться правительством в ближайшее время, но на данный момент никаких новых мер не было введено, и работа школ будет продолжаться в гибридном формате очно и дистанционно.

Число пациентов, заражённых коронавирусом, на стационарном лечении продолжает расти в последние дни. По данным министерства здравоохранения было госпитализировано 507 человек, поэтому региональные больницы, возвращающиеся к регулярным программам, также объявили о повторной подготовке к открытию коронавирусных отделений. Для этой цели были выделены 10% больничных коек.