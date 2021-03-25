Загреб, , 00:40 — REGNUM AstraZeneca предоставит только треть обещанных вакцин Европейскому союзу. Поэтому, по словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, эту нехватку прививок Хорватия будет стремиться компенсировать дополнительными дозами вакцины Pfizer и к концу лета планирует догнать по числу вакцинированных большинство членов Европейского союза. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 24 марта.

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«Мы пытаемся вакцинами Pfizer заменить то число вакцин, которое Хорватия должна была получить от AstraZeneca в первые два квартала. Если это удастся сделать в достаточных количествах, мы компенсируем недостаток прививок и достигнем уровня большинства членов ЕС до лета. Это наша цель», — отметил Пленкович на пресс-конференции.

Он решительно опроверг и назвал дезинформацией и ложью заявление президента Зорана Милановича 24 марта о том, что работа по оформлению заказа вакцины от AstraZeneca была недобросовестной. Он объяснил, что никто не мог предсказать, что у AstraZeneca будут проблемы в процессе производства и доставки вакцин. Когда Хорватия заказала свою партию прививок в конце лета 2020 года, эта компания, по его словам, была первой компанией, с которой Европейская комиссия начала переговоры о закупках.