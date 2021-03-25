Белград, , 00:22 — REGNUM Директор управления по делам Косово и Метохии Петр Петкович в интервью сербскому телеканалу «Политика» 24 марта заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти своими требованиями выстроить диалог Белграда и Приштины на четырех ультиматумах Сербии «нагло объявил об окончании диалога и перечеркнул все, что было согласовано за столом переговоров в Брюсселе за последние восемь лет».

Петкович добавил, что «угрозы Курти о том, что условием продолжения диалога является признание Белградом Косово, а также признание предполагаемых преступлений в Косово и Метохии, непосредственно разрушают и аннулируют любое будущее диалога и поиска компромиссов. По его словам, особенно деструктивным решением Курти является недопущение сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, что является самым важным обязательством Приштины согласно Брюссельскому соглашению».

«Вместо этого Курти прямо разрушает мир и стабильность в регионе и создаёт очередные тлеющие пороховые бочки на Западных Балкан», — подчеркнул Петкович.

Он отметил, что переговоры в Брюсселе основаны на принципах взаимного укрепления доверия и нормализации отношений, и в них Сербия участвует «по доброй воле.»

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