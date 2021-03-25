25 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, в котором он назвал Россию «опасным соседом».

Артур Савин, , 08:08 — REGNUM Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, в котором он назвал Россию «опасным соседом», с которым в то же время необходимо поддерживать контакт по важным темам, вызвало шквал возмущения со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 24 марта в социальной сети Facebook.

Жозеп Боррель Mil.gov.ua

«В Россию припёрся, хвостом вилял дедуля, а домой приехал, хвост поджал. И чтобы выслужиться перед хозяевами, стал тявкать на великую страну», — пишет Ольга Г.

Многие пользователи упрекнули Борреля в том, что он попросту переворачивает ситуацию с ног на голову. Люди считают, что именно Европа вместе с США ведут агрессивную политику в отношении России.

«Мне кажется, все совсем наоборот. Где взялись эти соседи, что все скопом под копирку навалились на Россию. Слепому видно, что хотят, чтобы Россия была слабая. Поэтому злятся», — считает Раиса Р.

Некоторые комментаторы считают, что Россия является самой последней угрозой в списке угроз Европы. Граждане уверены, что упрекать Российскую Федерацию в том, что она якобы опасная — глупо.

«Думается, не прав наш сосед западный. Мы люди тихие и мирные, намного опаснее соседи, которые скоро с севера Африки придут. Вот тогда тихая гавань точно закончится», — поделился своим мнением Александр Т.

Часть людей пришла к мнению, что Соединённые Штаты лишили Европу последнего остатка разума, доказательством которого являются заявления такого яркого представителя Евросоюза, как Боррель.

«Вместо того чтобы применить принцип «держи друзей близко, а врагов ещё ближе», дедушки делают всё наоборот. Байден просто дал толчок ко всеобщему безумию. Ему-то, конечно, всё равно. Но каким местом думают остальные? Мир катится прямо в ад», — пришёл к выводу Игорь О.

Ряд граждан решили напомнить европейскому политику, что именно Европа на протяжении последних столетий становится угрозой для всего мира.

«Где-то в аду радостно закивали Наполеон и Гитлер, знающие об этом не понаслышке», — пишет Larisa U.

Нашлись и те, кто призвал Евросоюз проявить хоть каплю уважения к России, ведь именно она только и делает, что на протяжении всей истории очищает Европу от разного рода зла.

«Опасный сосед, который ваши европейские задницы на протяжении всей истории из дерьма вытаскивает. Вытащит, отряхнёт и на ножки поставит. А вы опять ему рожи корчите и кулачком грозите», — написал Joldas K.

Напомним, 24 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель на заседании в штаб-квартире НАТО назвал Россию «опасным соседом», с которым в то же время необходимо поддерживать контакт по важным темам.