Подгорица, , 00:06 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Черногории Джордже Радулович подтвердил на встрече министров иностранных дел НАТО 24 марта полную поддержку двойственного подхода НАТО к России, которая в основном заключается в укреплении системы сдерживания и обороны и в то же время — приверженности диалогу. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Радулович подчеркнул, что диалог необходим для лучшего понимания друг друга и снижения рисков, поэтому Черногория поддерживает такой подход при одновременном укреплении коллективной обороны.

Радулович сообщил, что союзники и партнеры по НАТО рассмотрели последствия для безопасности «от российских действий» и способы выработки общего и скоординированного подхода.

Союзники подчеркнули важность единства и солидарности, а также необходимость продолжения усиления потенциала сдерживания и обороны наряду с обеспечением открытости для диалога с Россией в рамках заседаний Совета Россия-НАТО.

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