Москва, , 23:56 — REGNUM Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев дал комментарий после поражения от петербургского СКА в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. «Армейцы с берегов Невы» одержали победу со счетом 3:1, счет в серии также в пользу СКА — 3:1.

«Проиграли матч. Не забиваем хорошие моменты. Даем сопернику воспользоваться их моментами. В обороне можно подчищать лучше. В большинстве не забили. Думаю, это наша основная проблема сегодня.

Надо выиграть в Питере и перевезти серию сюда. Такой эмоциональный настрой в раздевалке», — приводит слова Шипачева портал «Спорт-Экспресс».

Вадим Шипачев стал соучастником единственного гола «Динамо» в этом матче — он отдал голевую передачу. Всего в текущем плей-офф он набрал 7 (1+6) очков в 9 матчах.