Москва, , 23:54 — REGNUM Подготовленные Роспотребнадзором поправки в законодательство о защите прав потребителей могут быть использованы мошенниками или шантажистами, сообщил корреспонденту ИА REGNUM управляющий адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

Изменения планируется внести в ФЗ «О защите прав потребителей», часть первую Гражданского кодекса, а также в отдельные законодательные акты, содержащие нормы, регулирующие общественные отношения с участием потребителя.

Эксперт считает, что слоган «клиент всегда прав» уже сейчас используется некоторыми недобросовестными потребителями как механизм необоснованных атак на бизнесменов с целью нажиться за их счет. При этом предлагаемые изменения в законодательство «вызывают опасения, что потребители-мошенники активизируются, а иски таких приобретателей товаров и услуг просто разорят предпринимателей».

«В частности, особое недоумение вызывает отмена предусмотренной ст. 333 ГК РФ возможности снизить неустойку. Такое новшество позволит ушлым клиентам указывать в претензиях и исках заоблачные и неадекватные суммы ущерба, особенно когда спор будет идти о дорогостоящих товарах (например, автомобилях). И уж совсем грабительским видится предложение о том, что когда нарушение длится хотя бы полгода, то продавцу придется заплатить потребителю пятикратную цену товара за каждый месяц просрочки. Скорее всего, одного такого потребителя будет достаточно, чтобы полностью разорить бизнес. И подобная законодательная лазейка будет активно использоваться мошенниками в качестве шантажа предпринимателя и условно-законного вымогания с него денег», — сказал Глазунов.

По мнению эксперта, выход здесь видится лишь один: защищая потребителя, не забывать и о правах и защите бизнеса.

«Идеальным будет вариант, когда в законе отдельно и подробно прописываются инструменты борьбы с злоупотреблением правом потребителей. Вплоть до привлечения его к уголовной ответственности за мошенничество. К примеру, застройщиков «спасает» ФЗ №214 («Об участии в долевом строительстве»). И хотя его нормы привязывают расчет неустойки к ключевой ставке ЦБ РФ на день заключения договора, но не ограничивают ее размер. При этом в ходе судебного разбирательства эту самую неустойку все же можно уменьшить, сославшись на ст. 333 ГК РФ», — отметил управляющий.

Другие сферы бизнеса, по его словам, также нуждаются в подобной защите на законодательном уровне со стороны государства и судов.

«В противном случае у «Закона о защите прав потребителей» сработает обратный эффект: его все чаще будут использовать не для защиты нарушенных прав, а для незаконного обогащения посредством потребительского терроризма», — уверен Алексей Глазунов.