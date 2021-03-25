Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Губернатор Вирджинии Ральф Нортман подписал документ об отмене смертной казни в штате. Об этом 24 марта сообщает BBC.

Таким образом Вирджиния стала 23-м штатом, который отменил смертную казнь.

«Крайне важно обеспечить честную работу нашей системы правосудия и наказывать граждан справедливо. Однако известно, что смертная казнь этому только мешает. Мы уверены, что это бесчеловечно и неэффективно», — сообщил парламент Вирджинии.

Напомним, что США остаются единственной страной западной демократии, которая все еще не отменила смертную казнь. И хотя на федеральном уровне до 2020 года такому наказанию никого не подвергали вот уже 17 лет, на уровне штатов смертную казнь до сих пор применяют. В одной Вирджинии смертный приговор вынесли почти 1400 осужденным.

Как ранее писало ИА REGNUM, более 80 борющихся за права человека американских организаций призвали президента США Джо Байдена отменить закон о смертной казни 9 февраля.

Отметим, что Байден является первым действующим президентом США, открыто выступившим против смертной казни. Еще во время президентской кампании он обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.