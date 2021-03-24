Подгорица, , 23:54 — REGNUM Черногория предпримет все меры, направленные на ускорение переговорного процесса с ЕС, путем осуществления последовательных реформ, основанных на неприемлемости коррупции, заявил министр иностранных дел республики Черногория Джордже Радулович 24 марта на встрече со своим финским коллегой Паком Хавистом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

В ходе встречи с Хавистом был сделан вывод о том, что между двумя государствами развиваются дружественные отношения, имеющие большой потенциал для дальнейшего совершенствования сотрудничества.

Радулович добавил, что «главная внешнеполитическая цель Черногории-членство в ЕС, и что в этом отношении чрезвычайно ценится поддержка Финляндии».

Хависто одобрил приверженность Черногории в рамках процесса, предшествующего вступлению в ЕС, и указал, что Финляндия будет и впредь поддерживать европейский путь Подгорицы консультациями экспертов и политической работой.