Апатиты, Мурманская область, , 23:45 — REGNUM Телеведущий Андрей Малахов прописался в родном городе Апатиты. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 Марта — я официально прописан в г. Апатиты. Считаю это трендом 2021 — прописка в Москве (такая желанная в 90-х 20 века) в 21 веке — не такая важная штука», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прописаться в Мурманской области телеведущему предложил губернатор региона Андрей Чибис.