Белград, , 23:49 — REGNUM Минутой молчания депутаты парламента Сербии 24 марта почтили память всех жертв агрессии НАТО в Союзной республике Югославия в 1999 году. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Спикер парламента Сербии Ивица Дачич призвал депутатов в начале заседания по случаю 22 годовщины начала бомбардировок НАТО 24 марта 1999 года почтить память жертв агрессии.

«Мы можем простить, но забыть об этом нельзя», — заявил Дачич.

Напомним, бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены.