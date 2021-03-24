Самара, , 23:42 — REGNUM Три человека погибли и ещё двое пострадали в результате ДТП вечером 24 марта в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По предварительным данным, водитель на легковом автомобиле каршеринга совершил столкновение со стоявшей машиной скорой помощи, после чего наехал на дорожное ограждение.

В результате аварии водитель легковой машины и два его пассажира скончались на месте, ещё два пассажира получили травмы и были доставлены в больницу бригадой скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Напомним, ранее сегодня в управлении МВД по Самарской области сообщили, что с начала 2021 года в регионе жертвами дорожно-транспортных происшествий стали уже уже 60 человек, в том числе четыре ребёнка, свыше 600 человек пострадали.

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