Бразилиа, , 08:58 — REGNUM В ответ на рост случаев заражения коронавирусом, Бразилия создаст специальный комитет по борьбе с COVID-19. Об этом 24 марта сообщил журналистам президент страны Жаир Болсонару.

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Комитет будет собран из представителей федерального правительства, сенаторов и губернаторов штатов. Комитет займется вопросами массовой вакцинации и распределением вакцины от коронавируса среди населения.

Отметим, что инициатива предпринята через год после того, как ВОЗ объявила о начале пандемии. За это время распространение COVID-19 разрушило систему здравоохранения Бразилии, а количество смертей за день начало привышать 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста числа заражений коронавирусом в связи с распространением нового бразильского штамма COVID-19 в больницах Бразилии практически переполнены отделения интенсивной терапии. В 27 штатах заняты более 80% коек в интенсивной терапии. В Риу-Гранди-ду-Сул мест совсем не осталось.