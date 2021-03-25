25 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Сегодня в Сербии отмечается 22-я годовщина начала агрессии НАТО против тогдашней Союзной Республики Югославия. Нынешний день памяти проходит в очень интересной политической обстановке, складывающейся далеко не так, как планировал президент Сербии Александр Вучич.

Младжан Джорджевич, , 02:37 — REGNUM На прошлогодних выборах, которые оппозиция бойкотировала, Александр Вучич заручился поддержкой 243 из 250 депутатов парламента. На данный момент он контролирует почти все слои общества: институты, средства массовой информации, Сербскую академию наук и искусств, даже неправительственный сектор, который поддерживает его в реализации прозападной повестки дня, в которую входит ведение переговоров с Косово, сближение с НАТО, принятие закона об однополых браках, который сейчас рассматривается. По той же причине Вучича поддерживают и западные центры силы: он медленно отдаляется от России, приближает страну к НАТО, выполняет приказы в отношении Косово, Боснии и Герцеговины, ближневосточных мигрантов, проходящих через Сербию…

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

В середине февраля митрополит Загребский и Люблянский Порфирий был избран патриархом Сербской православной церкви. Казалось, что Вучич лоббировал такой результат и остался им доволен. Порфирий был известен своей близостью к правительству, и оппоненты, открыто критиковавшие Вучича в прошлом, не набрали достаточного количества голосов в первом туре голосования.

Вучичу нужен патриарх, который в предстоящий период хотя бы промолчит в случае достижения каких-либо договоренностей относительно Косово, в том числе подписания юридически обязывающего соглашения с Приштиной, на котором настаивают ЕС и США. В предыдущий период режим Вучича подписал с албанской стороной 48 различных договоров, по которым суверенитет во многих областях был практически передан так называемому Косово: начиная с области правосудия и безопасности до телекоммуникаций и электроснабжения. Остается предоставить Косово полную международную субъективность в форме признания Косово де-факто и предоставления ему места в Организации Объединенных Наций. Вучич знает, что этот поступок ему дорого обошелся бы в сербском обществе, и ему нужен авторитет, способный убедить сербов в правильности его действий. СМИ, научные круги, НПО, квазиоппозиционные партии уже работают в этом направлении. Но церковь имеет решающее значение как организация, пользующаяся наибольшим влиянием среди сербов. Новый патриарх мог бы это сделать.

Но этого не будет. В своем первом публичном выступлении патриарх Порфирий указал, что для него вопрос Косово был решен в 1389 году после битвы на Косовом Поле, а также Конституцией Сербии и Резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, которая положила конец войне и подтвердила суверенитет Сербии в крае.

Холодный душ для Вучича. А потом все пошло под откос.

Патриарх Сербский Порфирий и Александр Вучич Spc.rs

В его Сербской прогрессивной партии долгое время назревал конфликт между центральными органами и белградским отделением, возглавляемым бывшим протеже Вучича и министром обороны Небойшей Стефановичем. Вучич пытался криминализировать эту фракцию, устраивая многочисленные скандалы по поводу связей между Стефановичем и миром организованной преступности. На недавней пресс-конференции в прайм-тайме он публично продемонстрировал результаты преступлений действующего в Сербии черногорского клана, который якобы связан со Стефановичем: ужасные изображения людей с отрубленными головами. Стратегия провалилась. Общественность была потрясена связями всей партии с криминалом, и с тех пор в Сербии циркулируют истории об огромном богатстве, которое чиновники правящей партии приобрели благодаря взаимодействию с торговцами наркотиками. Все это не обошло стороной и самого Вучича: несколько раз в СМИ появлялись фотографии его 23-летнего сына с известными преступниками, с которыми он, вероятно, часто проводит время. Сам Вучич понял провал своей медиастратегии, поэтому в своих последних выступлениях в СМИ он начал утверждать, что преступники больше не имеют ничего общего с политиками, а связаны с ними только офицеры и полицейские.

Затем на прошлой неделе прогремела новость о продаже конфиденциальных документов косовским албанцам. С прошлого года большое количество албанских лидеров из Косово находятся под стражей Международного трибунала по преступлениям террористической «Освободительной армии Косово» (ОАК) где они ожидают суда. Среди них бывший президент т. н. Косово Хашим Тачи и военные лидеры албанских террористов, причастные к многочисленным военным преступлениям против сербов.

Стало известно, что режим Вучича передал албанской стороне все документы, касающиеся обвинительных заключений. В Приштине оказалось 11 000 документов, и таким образом албанцы заранее узнали все основы обвинения против Тачи, Весели и других преступников. Они могли вовремя убрать доказательства и свидетелей. Месяц назад главный прокурор по преступлениям ОАК Джек Смит предупредил об организованном преследовании и запугивании свидетелей в Косово.

Хашим Тачи Estonian Foreign Ministry

Один из представленных документов — полное досье на Хашима Тачи в несколько сотен страниц, собранное с 1993 года. На основании этого досье Тачи был заочно признан виновным в терроризме в 1997 году, а в 2003 году сербские судебные органы предъявили ему обвинение в геноциде.

Несколько дней назад связи между режимом Вучича и албанскими криминально-политическими структурами в Косово стали еще более ясными: стало известно, что некоторые члены албанской криминальной среды и ветераны ОАК свободно действуют в Сербии и торгуют недвижимостью как сербские граждане, на основании сербских паспортов, полученных законным образом. Все преступники в этом списке — ближайшие соратники Хашима Тачи. Таким образом, стало известно, что деловые отношения Вучича и Тачи намного более тесные, а Сербия при Вучиче стала убежищем для албанских преступников и их грязных денег.

Наконец, как гром среди ясного неба, на прошлой неделе появилось официальное подтверждение того, что сербские медицинские учреждения в 2018 году провели вскрытие Владимира Цвияна. Цвиян, известный белградский юрист, в прошлом был должностным лицом Сербской прогрессивной партии и одним из ближайших соратников Вучича, но в 2013 и 2014 годах он яростно вступил с ним в конфликт, пригрозив публично раскрыть все связи между партией и организованной преступностью. В итоге Цвиян исчез, и предполагалось, что он сбежал за границу, но теперь выяснилось, что он погиб в 2018 году, и с тех пор это скрывается. Сербские проправительственные таблоиды три года ничего не сообщали о гибели такого важного человека. Не странно ли это?

Владимир Цвиян (слева) Mc.rs

Итак, за последние недели клубок криминальных и грязных дел режима Вучича начал распутываться. Связи с черногорской и албанской мафией, исчезновения партийных соперников, тайные договоренности с косовскими преступниками… Еще несколько недель назад казалось, что Вучич будет править еще долго — что он был на пути к тому, чтобы «продать» сербам еще одну плохую новость касательно Косово и, следовательно, заручиться новой поддержкой Брюсселя, Берлина и Вашингтона. Но сегодня это уже далеко не так.