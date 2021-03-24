Харьков, Украина, , 23:32 — REGNUM Памятный знак, установленный в память дружбы Украины и России в Харьковской области, уничтожен вандалами, сообщили 24 марта в пресс-службе украинский партии «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Расправа над памятным знаком произошла после того как он был восстановлен депутатами. Глава Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик сказал по поводу восстановления памятника:

«Восстановление памятного знака — это наша принципиальная позиция. Мы всегда будем выступать за дружбу двух братских народов, а также восстановление добрососедских и экономических отношений между нашими странами».

Он добавил, что «украинцы устали от войны, от насаждения вражды и агрессии, от запрета говорить и даже думать на русском языке».

Но его слова и идеи не всем пришлись по вкусу: уже через несколько часов представители национал-радикальных организаций под покровом темноты трусливо уничтожили восстановленный памятный знак. Комментируя случившееся, Лесик заявил:

«Человечество прошло долгий путь от дикости через варварство к цивилизации. К сожалению, сегодня мы возвращаемся обратно».

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