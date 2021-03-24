Нью-Йорк, США, , 23:30 — REGNUM Сегодня, 24 марта, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Лео Комаров в третий раз за текущий сезон прошел процедуру драфта отказов, информирует в своем твиттере журналист Крис Джонстон.

Финский нападающий продолжит выступать за нью-йоркский клуб.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Комаров принял участие в 16 матчах и отличился 2 (0+2) очками при показателе полезности «+2».

Его контракт с окладом в размере 3 миллионов долларов будет действовать до конца текущего сезона.