Воронеж, , 23:29 — REGNUM Участница боёв за Воронеж 99-летняя «железная бабушка» Мария Колтакова совершила «полет» на авиасимуляторе СУ-34, об этом сообщили 24 марта в пресс-службе администрации Воронежа.

Участница Великой Отечественной войны, защитница Воронежа Мария Колтакова 24 марта в Воронеже возложила цветы к памятнику И.Д. Черняховскому. Мария Колтакова специально приехала из Белгорода, чтобы почтить память полководца, из рук которого получала свою первую боевую награду — медаль «За отвагу», уточнили в пресс-службе мэрии.

«Награду мне вручил Иван Данилович Черняховский за 27 раненых бойцов, вынесенных с поля боя вместе с их оружием. Хорошо помню: на наблюдательный пункт меня привел солдат, и Черняховский сам прикрепил мне медаль. А на Родину послали благодарственное письмо. Для меня это была огромная радость. Позже были и другие награды: Орден Славы, Отечественной войны I степени», — рассказала Мария Колтакова.

Участница Великой Отечественной войны рассказала, что для неё Воронеж является родным городом.

«Чтобы ваша жизнь была просто «окей»!» — пожелала воронежцам ветеран.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин пригласил Марию Колтакову ко Дню Победы посетить Воронеж, и выразил готовность организовать для нее экскурсию с посещением обновленной площади Победы, реконструированных мемориалов, а также просто посмотреть город и побывать на местах былых сражений. Сегодня же ветеран направилась на аэродром «Балтимор», там она встретилась с командованием 105-ой дивизии и совершила «полет» на авиасимуляторе СУ-34.

Мария Колтакова является участницей Курской битвы. Мария Денисовна ведет страницу в instagram, которая весьма популярна у белгородцев. В марте 2021 года 99-летняя ветеран поставила 13-й рекорд — она проехала на боевой машине Т-72Б по территории военной части в Валуйках.