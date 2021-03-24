Архангельск, 24 марта 2021, 23:25 — REGNUM Расходы на систему здравоохранения Архангельской области за год выросли на 36%. Об этом заявил губернатор региона Александр Цыбульский в областном собрании депутатов в ходе своего доклада об итогах работы правительства за 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он сообщил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией в области было направлено 5,2 млрд рублей, на стимулирующие выплаты медикам — более 4 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопросы депутатов, Цыбульский признал, что оптимизация системы здравоохранения привела к сокращению доступности медицинской помощи в регионе.