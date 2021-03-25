25 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о намерении главы британского МИД призвать союзников по НАТО надавить на Россию.

Артур Савин, , 01:05 — REGNUM Сообщение МИД Великобритании, согласно которому глава ведомства Доминик Рааб призовёт союзников по НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» её «враждебной деятельности», вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 24 марта в социальной сети Facebook.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все хотят заставить Россию плясать под их дудку, но дудка, похоже, уже в руках России», — пишет Александр Б.

Многие пользователи считают, что ситуация с якобы агрессивной Россией выглядит уже нелепо. Люди указали, что только со стороны Запала и слышно о воинственных призывах, что делает как раз таки страны Европы и США угрозой для Российской Федерации, а не наоборот.

«А говорят, что русские — это воинственная нация. Тут если посмотреть Европа, Америка, теперь и Англия — все угрожают с пеной у рта России! Так напрашивается вопрос, кто в войнушку-то поиграть захотел?» — задаётся вопросом Надежда С.

Некоторые комментаторы уверены, что никто из простых жителей Великобритании не хотел бы враждебной политики против России. Тем не менее политики в Лондоне преследуют свои интересы.

«Политики заигрались, дёргают друг друга за язык, а страдать будет народ. Ведь обычным людям ни в какой стране мира войны не нужны», — считает Elpida A.

Часть граждан пришла к выводу, что правящая верхушка Британии перестала отдавать себе отчёт в том, какие последствия могут стоять за решением оказать давление на Россию.

«В Лондоне такие смешные люди. Они что, реально хотят все умереть? Надо им бурого медведя подарить с большим сугробом и пусть они там у себя тренируются у мишки из носа волосёнки дёргать», — поделился своим мнением Villiam K.

Отдельные пользователи указали Британии на её же историю, согласно которой Лондон только и делал, что вёл агрессивную политику на всей территории земного шара.

«Смех и слезы! Страны, более агрессивной, чем Британия, не было на свете. Они давно даже немцев переплюнули! И даже британский штамм вируса действует целиком по заданной программе. Именно он оказался самым агрессивным», — написала Diana W.

Нашлись и те, кто призвал страны-члены НАТО задуматься над тем, что они вменяют Российской Федерации и над тем, что они натворили в Югославии собственными руками.

«Пусть свои действия проанализируют. Пусть вспомнят, как бомбили Югославию и многие другие страны, куда влезали со своим НАТО», — пишет Галина Б.

Напомним, 24 марта РИА Новости опубликовало переведённое сообщение МИД Великобритании, согласно которому глава ведомства Доминик Рааб призовёт союзников по НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» её «враждебной деятельности».