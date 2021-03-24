Архангельск, , 23:10 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский признал, что оптимизация системы здравоохранения в регионе была проведена неправильно. Об этом глава региона заявил на сессии областного собрания, отвечая на вопрос депутата Леонида Таскаева (КПРФ).

«Как вы лично, как глава региона, видите вектор развития здравоохранения и какие результаты планируете получить? Будут ли приостановлены пагубные процессы оптимизации и возможна ли системная коррекция?», — обратился к губернатору Таскаев.

Глава региона заявил, что оптимизация системы здравоохранения оставила за бортом жителей отдаленных территорий.

«Если честно, я в последний момент из своего доклада вычеркнул фразу о том, что я считаю вопросы, связанные с оптимизацией системы здравоохранения, не совсем правильно проведенными на территории Архангельской области. В целом это сегодня уже то, что признано федеральным Минздравом. И, конечно, задача сейчас у нового руководства Министерства здравоохранения и всего социального блока именно в проведении глубокого аудита. Мы действительно через систему оптимизации иногда забыли про человека, который у нас живет особенно в отдаленных населенных пунктах, и из-за этой оптимизации сегодня не имеет возможность ребенка отвезти к врачу или самому получить квалифицированную медицинскую помощь», — заявил глава региона.

Цыбульский заявил, что для коррекции ситуации чиновники проводят аудит принимаемых решений на местах.

«Наша задача — создать систему, в которой каждый человек, проживающий в любом населенном пункте, мог получить своевременную помощь медиков», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в минздраве Архангельской области был подготовлена программа по модернизации первичного звена здравоохранения, согласно которой в регионе будет ликвидирована одна поликлиника, а несколько участковых больниц перейдут в статус лабораторий. Кроме того, власти планируют сократить порядка 70 ФАПов.