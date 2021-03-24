Магнитогорск, Челябинская область, , 23:00 — REGNUM Сегодня, 24 марта, магнитогорский «Металлург» принял на своем льду «Авангард» в рамках четвертого матча серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча завершилась крупной победой хозяев — 7:1.

По данным пресс-службы «Магнитки», эта победа стала крупнейшей над омской командой за 24-летнюю историю противостояния этих команд.

«Металлург» встретился с «Авангардом» в плей-офф Кубка Гагарина впервые за 9 лет.

Пятый матч серии состоится в Балашихе 26 марта. На данный момент счет в серии равный — 2:2.