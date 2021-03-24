Москва, , 23:00 — REGNUM У иностранных собственников земельных участков в Крыму есть три варианта дальнейших действий, сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Эксперт прокомментировал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками в 19 муниципальных районах Крыма.

«Уже сейчас понятно, что большая часть подобных собственников — это граждане Украины. Важный момент: закон не только накладывает запрет на сделки с недвижимостью, в которых объектом выступает земля, а покупателем — иностранный гражданин. Он распространяется и на уже действующих владельцев земельных участков. При этом изменения вовсе не означают, что земля у иностранца будет изъята. Под запрет не попадают сделки с землей, в которых иностранный гражданин будет вступать в качестве продавца. Ему дается год, чтобы реализовать свой участок. Если же в установленный законом срок иностранец землю не продаст, за него это сделает государство в принудительном порядке. То есть от имени продавца в такой сделке с недвижимостью будет выступать государство, а вырученные от продажи средства будут переданы бывшему собственнику — иностранному гражданину. Принудительной продаже будет предшествовать соответствующее судебное решение», — сказал он.

По словам собеседника ИА REGNUM, выходом из подобной ситуации будет оформление земельного участка в собственность российской компании — любого юрлица — с иностранным участием.

«Таким образом, у иностранного гражданина, владеющего земельным участком в Крыму, есть только три варианта: продать землю самостоятельно, ждать, когда за него это сделает государство, либо оформить землю на российское юридическое лицо», — отметил Шабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, число земельных участков в Крыму, принадлежащих иностранным гражданам, сократилось по меньшей мере на 500.

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