Вена, , 22:59 — REGNUM Власти Австрии вводят требование об обязательном предъявлении отрицательного теста на коронавирусную инфекцию для посещения гражданами магазинов. Об этом сообщил на пресс-конференции 24 марта министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

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На сегодняшний день в Австрии уже действует аналогичное требование для посещения предприятий сферы услуг, где предусмотрен непосредственный контакт с клиентом, таких как парикмахерские и салоны красоты.

Как сообщил министр, с 7 апреля такое же правило будет распространяться на все торговые объекты, за исключением жизненно важных — продовольственных магазинов и аптек.