Брюссель, , 22:51 — REGNUM Совместно действовать против «конфронтационного поведения России» будут США и Евросоюз, сообщил 24 марта журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Это заявление главы европейской дипломатии прозвучало по итогам встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Боррель «Мы договорились координировать наши усилия в ответ на конфронтационное поведение России и побудить РФ отказаться от этого пути».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель в угоду Вашингтону продолжает развивать свою антироссийскую риторику. Удобной площадкой для этого стал саммит стран НАТО на уровне глав МИД.

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