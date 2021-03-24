Москва, , 22:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо спустя сутки после первой прививки от COVID-19. Об этом сообщил 24 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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«Президент чувствует себя хорошо», — приводит его слова «Интерфакс».

Песков добавил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана главе государства «в установленные сроки».

Ранее сегодня в Кремле сообщили, что вопрос о возвращении Путина к работе в обычном режиме, в том числе к мероприятиям с участием журналистов, будет рассмотрен по завершении его вакцинации.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Путин накануне сделал прививку от коронавирусной инфекции. Его пресс-секретарь сообщал, что президент вакцинируется одним из трёх российских препаратов, но не стал раскрывать, каким именно.

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