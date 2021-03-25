25 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили происшествие во Владивостоке, где подростки забрались на монумент морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Артур Савин, , 00:14 — REGNUM Поступок подростков во Владивостоке, которые забрались на стелу морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, плевались и вызывающе реагировали на замечания прохожих, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Монумент морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Владивосток Marishka6941

"Вот такая в государстве социально-экономическая модель поведения. Ничего удивительного», — написал Александр С.

Многие граждане выразили уверенность, что такое поведение подростков возникло не на пустом месте, а было взращено через аморальную пропаганду в песнях различных рэп-исполнителей.

«Их здорово научили плевать не только с монумента, а ещё на мораль и нравственность. Спасибо всякому сброду типа Моргенштерна и Фейса», — пишет Дмитрий М.

Некоторые комментаторы не сомневаются, что данные дети сидят на том монументе, который, в том числе, посвящён и их предкам. Граждане считают, что родители допустили существенный пробел в воспитании своих отпрысков.

«Как воспитали. Скорее всего, их прадеды воевали во время ВОВ, чтобы эти плеваки жили в мире. Жаль, им родители не рассказали, куда и на что они плюют! Не прививают с малолетства уважение к памяти предков», — считает Алла Г.

Часть граждан призвала провести массовую проверку российских школ, чтобы выявить тех детей, которые не понимают значимости памятников погибшим в Великой Отечественной войне.

«Таких много. По всем школам пройтись надо, найти их и наказать очень большим рублём их родителей. Чтобы забыли слово «извините». Извинения тут не помогут», — поделился своим мнением Ренат С.

Ряд людей поделился своими ощущениями от того, какие сейчас несовершеннолетние граждане подрастают на территории Российской Федерации. Граждане отметили, что они в шоке от современных детей.

«С детьми происходит ужасное. Подросток выгуливает здорового пса на детской площадке. Сделала замечание. Ответил: «Моя собака, где хочу, там и выгуливаю!» И что я пенсионерка с ним сделаю? Потом увидела его родителей, шли и ругались между собой со страшной злобой. Что же от сыночка ждать?» — написала Кристина В.

Нашлись и те, кто указал на то, что тот памятник, на который взобрались дети, сам по себе выглядит удручающе. Граждане призвали руководство России обратить своё внимание на состояние советских монументов.

«А тех, кто довел памятник до такого состояния, во Владивостоке не ищут?» — задаётся вопросом Андрей К.

Напомним, 24 марта представитель управления МВД по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что полиция разыскивает во Владивостоке подростков, которые забрались на стелу морякам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.