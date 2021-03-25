25 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили розыгрыш видеоблогеров, которые в шутку угнали автомобиль.

Артур Савин, , 08:53 — REGNUM Заявление официального представителя МВД России Ирины Волк о том, что полиция задержала троих блогеров, которые ради розыгрыша угнали такси бизнес-класса в центре Москвы, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

»5 лет отмотают, а таксист скажет: «Это был пранк, пацаны», — шутит Сергей А.

Многие пользователи выступили с однозначной осуждающей позицией. Граждане призвали органы наказать «шутников» за их поступок.

«Таких шутников надо наказывать», — считает Николай Б.

Некоторые комментаторы уверены, что, несмотря даже на контекст розыгрыша, молодые люди совершили настоящее преступление, за которое подразумевается серьёзное наказание.

«Угон считается оконченным преступлением с момента отъезда либо перемещения транспортного средства с места, на котором оно находилось. Так что тот факт, что они вернулись через несколько минут, никак не отменяет совершенного преступления, а незнание закона не освобождает от ответственности», — поделился своим мнением Иван К.

Часть людей пришла к выводу, что если не наказать конкретно этих видеоблогеров, то их последователи могут начать совершать ещё более тяжкие преступления под предлогом розыгрыша.

«И вот совсем не жалко идиотов! Прям по 7 лет каждому влупить! Совсем уже с этими пранками опупели! Скоро будут стрелять в голову, а потом трупу кричать, что это пранк!» — написал Андрей С.

Ряд граждан оказался уверен, что поклонникам пранкеров не стоит переживать за своих кумиров. Тяжесть совершённого поступка не так велика, но какое-никакое наказание они всё же должны понести.

«Им не дадут реальный срок. Много смягчающих обстоятельств. Имущество, к примеру, не пострадало. Но вот исправительные работы — самое то. Уборка улиц помогает одуматься», — пишет Артемий С.

Отдельные пользователи выразили надежду, что у данных пранкеров не появятся последователи, которые заработают себе на настоящий срок.

«Может другие клоуны-пранкеры начнут головой думать перед тем как свои шутки шутить и ставить подобные социальные эксперименты?» — задаётся вопросом Константин К.

Напомним, 24 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила журналистам, что полиция задержала троих блогеров, ради розыгрыша угнавших такси бизнес-класса в центре Москвы.