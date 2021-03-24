Менло-Парк, США, , 22:13 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стан сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram в среду, 24 марта. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 21:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемами при просмотре новостной ленты и размещении публикаций. Некоторые также сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи.

Неполадки наблюдаются главным образом у пользователей из США и Канады, а также ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Нидерландов, Германии.