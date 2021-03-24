Париж, 24 марта 2021, 22:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон назвал абсурдом то, что Анкара может «вмешаться» в выборы во Франции, сообщает 24 марта Haber7.
Президент Франции при этом предостерёг ЕС от приостановки переговоров с Турцией. Он отметил, что если в ЕС откажут Турции в сотрудничестве, то «в одночасье, Анкара откроет двери в Европу для трех миллионов беженцев».
Макрон подчеркнул, что диалог с Турцией по-прежнему необходим, отметив, что Турция — член НАТО и является важным торговым партнером, важным союзником по миграционной проблеме.
Читайте ранее в этом сюжете: Макрон боится вмешательства Турции в президентские выборы во Франции