Париж, , 22:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон назвал абсурдом то, что Анкара может «вмешаться» в выборы во Франции, сообщает 24 марта Haber7.

Президент Франции при этом предостерёг ЕС от приостановки переговоров с Турцией. Он отметил, что если в ЕС откажут Турции в сотрудничестве, то «в одночасье, Анкара откроет двери в Европу для трех миллионов беженцев».

«Мы должны работать вместе с Турцией». Макрон

Макрон подчеркнул, что диалог с Турцией по-прежнему необходим, отметив, что Турция — член НАТО и является важным торговым партнером, важным союзником по миграционной проблеме.

Макрон «У меня нет враждебности по отношению к Турции. Я очень уважаю Эрдогана несмотря на глубокие разногласия с ним».

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