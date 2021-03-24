Нижний Новгород, , 22:05 — REGNUM За два года уровень агрессии среди нижегородцев незначительно уменьшился. Самыми незлобливыми оказались люди старшего поколения — по данным Института проблем социального управления среди опрошенных не нашлось ни одного, кто бы часто злился на незнакомцев.

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Каждый десятый опрошенный нижегородец «часто сталкивался с агрессией окружающих по отношению к себе, 26,6% редко сталкивался с этим, а 33,5% — очень редко».

»Что же касается собственного неприятия поведения незнакомых людей, то 5% нижегородцев испытывают раздражение по этому поводу очень часто, каждый четвертый (25,3%) иногда, а 36,1% — редко. Индифферентными к поведению незнакомцев считают себя 16,5%. При этом самыми незлобливыми оказались люди старшего возраста: не нашлось ни одного, кто бы часто злился на незнакомцев среди людей старше 56 лет. А вот среди молодежи таких — каждый десятый (9,9%)», — говорится в исследовании.

Как отметил директор Института проблем социального управления Максим Лубяной, «уровень агрессии как других по отношению к себе, так и собственной по отношению к другим за два года, минувшие с предыдущего опроса, уменьшился».

»И если раздражение и злость по отношению к другим людям остались примерно на том же уровне, то проявлений агрессии со стороны других людей суммарно снизилось более чем на 10 процентов. Похоже, коронавирусная эпопея научила нас толерантности к особенностям поведения окружающих: раздражение они вызывают, но открыто проявлять их мы уже не торопимся. Если это действительно так, то у пандемии было и положительное влияние на общественную жизнь».