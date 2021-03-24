Брюссель, , 22:01 — REGNUM Прибалтийские страны нуждаются в защите от России, сообщили 24 марта в пресс-службе эстонского МИД.

Уточняется, что заявление на эту тему сделала эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс на переговорах с американским коллегой Энтони Блинкеном в Брюсселе.

По словам Лийметс, её мнение разделяют латвийский и литовский коллеги. Прибалты рассчитывают на укрепление НАТО, «в том числе посредством наращивания военного присутствия союзников в балтийских странах».

Лийметс «Мы в качестве соседей России самым непосредственным образом ощущаем исходящую от неё угрозу, поэтому мы ценим желание США обсуждать эту тему именно с нами».

Она также от имени всей Прибалтики выразила «обеспокоенность нарушениями прав человека в Китае».

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