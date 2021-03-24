Брюссель, 24 марта 2021, 22:01 — REGNUM Прибалтийские страны нуждаются в защите от России, сообщили 24 марта в пресс-службе эстонского МИД.
Уточняется, что заявление на эту тему сделала эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс на переговорах с американским коллегой Энтони Блинкеном в Брюсселе.
По словам Лийметс, её мнение разделяют латвийский и литовский коллеги. Прибалты рассчитывают на укрепление НАТО, «в том числе посредством наращивания военного присутствия союзников в балтийских странах».
Она также от имени всей Прибалтики выразила «обеспокоенность нарушениями прав человека в Китае».
Читайте ранее в этом сюжете: ВМС Британии и прибалтийских стран проводят военные учения на Балтике