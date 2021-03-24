Улан-Батор, , 21:58 — REGNUM За прошедший срок из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, в Монголии обанкротились 30 тысяч компаний. 400 тысяч человек остались без работы. Такие данные озвучил президент Монгольской национальной Торгово-промышленной палаты Отгондаваагийн Амартувшин.Монголия за день карантина будет терять по 60 млрд тугриков, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Торгово-промышленной палаты.

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«Правительство должно забыть о введении строгого карантина. Нужно срочно закупить вакцины, организовать массовую вакцинацию, поскольку с мая в Монголии активизируются сельское хозяйство, горнорудная отрасль и строительство. Лучше ввести частичные ограничения. Если власти остановят экономику в целом, за день Монголия будет терять 60 млрд тугриков», — заявил Отгондаваагийн Амартувшин.

По словам эксперта, с 11 ноября 2020 года, из-за строгого карантина 95% организаций страны приостановили свою деятельность, в результате чего большинство из них осталось без оборотного капитала.

По результатом соцопроса выяснилось, что меры, направленные на борьбу с пандемией в Монголии, в 89,5% случаев повлияли на нормальную деятельность организаций. Более 40 опрошенных предприятий отметили, что из-за строгого карантина спрос на товары и услуги упал.

«Из-за продолжительного карантина у большинства организаций не осталось никакой возможности для восстановления деятельности. Власти Монголии предложили кредиты под 3%, но выставили такие строгие требования, которые бизнес не сможет выполнить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Монголии отложили вопрос о введении строгого карантина до 5 апреля 2021 года. По словам вице-премьера и председателя государственной чрезвычайной комиссии Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана, решение принято для сохранения экономики страны.