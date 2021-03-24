Москва, , 21:58 — REGNUM В Вооружённых силах России уже более 32 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из опубликованного 24 марта информационного бюллетеня Минобороны.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело 35 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 32 050 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлен 531 военнослужащий с положительными результатами тестирования.

Отмечается, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние двоих из них в настоящее время оценивается как тяжёлое, ещё двое находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

В Минобороны также отметили, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации. Сообщается, что вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли уже более 400 тысяч военнослужащих.