Москва, , 07:20 — REGNUM ВДНХ в двенадцатый раз присоединится к всемирной акции «Час Земли». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках акции и 27 марта будет убрано освещение пяти знаковых объектов главной выставки страны в период с 20:30 до 21:30. При этом отключение коснётся лишь архитектурно-художественной подсветки зданий.

«На час будет выключена подсветка павильонов «Рабочий и колхозница», «Космос», «Земледелие», арки главного входа, а также зоны знаменитого животноводческого городка, которая снова стала одним из популярнейших прогулочных мест на ВДНХ. Её подсветку в рамках «Часа Земли» отключат впервые», — заявила Сергунина.