Лондон, , 21:44 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5605 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 98 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 24 марта правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 4 312 908 носителей коронавирусной инфекции, 126 382 случая заболевания привели к летальному исходу пациента.

Правительство также приводит данные о ходе вакцинации населения Великобритании, согласно которым первую дозу прививки получили уже 28 653 523 человека, обеими компонентами вакцины привиты 2 532 839 человек.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 5379 выявленных случаях заражения коронавирусом и 112 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.