Бишкек, , 21:42 — REGNUM Для того, чтобы сдерживать рост цен на бензин и дизтопливо, на нефтеперерабатывающие заводы Киргизии необходимо поставить 1,3 млн тонн нефти. Об этом на заседании республиканского парламента заявил министр энергетики Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, сейчас правительство ведет переговоры по этому вопросу с Казахстаном и Узбекистаном.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что на прошлую неделю цены автомобильное топливо в Киргизии увеличились в среднем на 4%. Но при этом в некоторых регионах рост стоимости бензина достиг 5,8%, а дизтоплива — 12,2%.

«Причиной тому послужили повышение отпускных цен на топливо на российских НПЗ и увеличение мировых цен на нефть. Мировые фонды прогнозируют рост цены нефти на 20%», — резюмировал министр.

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