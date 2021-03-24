Бишкек, , 21:41 — REGNUM В Киргизии нарастает напряжение на рынке нефтепродуктов из-за угрозы возможного дефицита горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил директор Союза нефтетрейдеров республики Заур Кипкеев, передает «24.kg».

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По его словам, из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы в России значительно снизили поставки автомобильного топлива в Киргизию, уже лету цена бензина на местных заправках может подскочить до 60 сомов (53 рублей) за литр.

«Это связано с распоряжением о том, что в первую очередь компаниям нужно обеспечить внутренний рынок России», — сказал Кипкеев и добавил, что положение усугубляет скорое начало весенних полевых работ.

Также он отметил, что с апреля Казахстан начнет ежемесячно закупать за рубежом до 100 тысяч тонн нефтепродуктов, поскольку Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает потребности казахского рынка ГСМ на 40%, будет закрыт на ремонт.

А это значит, что Казахстан тоже начнет массово закупать бензин и дизтопливо в России, констатировал глава Союза нефтетрейдеров Киргизии.

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