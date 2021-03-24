Минск, , 21:40 — REGNUM «Скорее всего, мы в очередной раз стали свидетелями фарса на тему «осуждаем Белоруссию», разыгранного Евросоюзом, который инициировал резолюцию и лоббировал ее принятие», — заявила 24 марта пресс-служба МИД Белоруссии, комментируя принятие Советом по правам человека ООН резолюции с констатацией нарушений прав человека в постсоветской республике.

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«К тому же эта одиозная резолюция будет стоить бюджету ООН больше двух с половиной миллионов долл. США ($2,562,900) в течение одного года! Вдумайтесь в эти цифры — они пойдут на оплату зарплат и путешествий персонала! Неужели ООН не на что потратить эти средства? Например, на вакцины или помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией, — сказано в официальном комментарии МИД Белоруссии. — Мы точно обойдемся без таких назиданий. А новую «хотелку» ЕС в виде свежеиспеченной резолюции СПЧ ООН постигнет та же участь, что и мандат специального докладчика СПЧ по ситуации с правами человека в Белоруссии — никому, кроме своих хозяев, она не будет нужна».

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Напомним, 24 марта Совет по правам человека ООН принял проект резолюции, в котором содержится осуждение официального Минска за вопиющие нарушения прав человека. Международная организация в очередной раз призвала официальный Минск соблюдать взятые на себя обязательства и запустила механизм расследования нарушений прав человека в Белоруссии, предусматривающий привлечение виновных в пытках и других преступлениях к ответственности.

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