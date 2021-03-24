Бишкек, , 21:40 — REGNUM Уровень воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС сейчас составляет лишь 8 млрд кубометров, а если он опустится до 5,5 млрд кубометров, то главный энергообъект Киргизии будет вынужден остановить выработку электричества. Об этом заявил депутат Табалды Тиллаев на заседании республиканского парламента сегодня, 24 марта.

Народный избранник обратился к руководству министерства энергетики и промышленности с требованием рассказать, какие меры чиновники намерены предпринять для того, чтобы не допустить наступления энергетического кризиса в стране.

Отвечая на вопрос парламентария, министр энергетики Кубанычбек Турдубаев сообщил, что для этого уже увеличили объем выработки электроэнергии на столичной ТЭЦ, а также ищут способы значительно снизить потребление электричества.

«Производство энергии на ТЭЦ Бишкека планируем довести до 2 млрд киловатт-часов. Кроме того, удалось договориться об импорте 1 млрд киловатт-часов электроэнергии из Казахстана и Узбекистана», — резюмировал он.

Отметим, что по официальным данным ОАО «Электрические станции», объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 24 марта 2021 года составил 8 млрд 788 млн кубометров.

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