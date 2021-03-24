Турин, Италия, , 21:40 — REGNUM Сегодня, 24 марта, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился информацией о том, что клуб готовит новое соглашение с полузащитником Пауло Дибалой.

«Мы обсуждаем продление контракта, конечно, мы заинтересованы в продлении.

Был сложный период и не могли ни с кем встречаться, но мы общались», — рассказал специалист порталу Sky Sport Italia.

Действующее соглашение Дибалы с туринским клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету аргентинца 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах за «Юве».