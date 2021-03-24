Сарапул, Удмуртия, , 21:39 — REGNUM Сарапульский городской суд по ходатайству следствия вынес решение о заключении под стражу 27-летнего местного жителя, который обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Суд учел обстоятельства дела, личность обвиняемого и тяжесть инкриминируемого ему преступления. Он пробудет под арестом два месяца — до 23 мая текущего года. Постановление суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 марта в квартире по месту жительства в Сарапуле было обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого в преступлении была установлена в кратчайшие сроки, он был задержан. Это ранее судимый знакомый матери девочки.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Проверку проводит прокуратура Удмуртии.

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